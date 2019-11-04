وفاء عامر توجه رسالة لابنها في عيد ميلاده (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأت الفنانة وفاء عامر، ابنها عمر فوزي، بعيد ميلاده عبر حسابها في "انستجرام".

ونشرت وفاء، صورة تجمعها معه، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وعقبال مليون سنة ويا رب أشوفك أحسن الناس".

وانتهت وفاء مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6"، المقرر عرضه في إجازة نصف العام، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "حكايتي" والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي. ​