- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
هنأت الفنانة وفاء عامر، ابنها عمر فوزي، بعيد ميلاده عبر حسابها في "انستجرام".
ونشرت وفاء، صورة تجمعها معه، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وعقبال مليون سنة ويا رب أشوفك أحسن الناس".
وانتهت وفاء مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6"، المقرر عرضه في إجازة نصف العام، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "حكايتي" والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر توجه رسالة لابنها في عيد ميلاده (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.