"ما هذا الكم من الكآبة والحزن؟".. برلمانية تنتقد هذا المسلسل

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
غردت البرلمانية أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، عبر حسابها الشخصي في موقع "تويتر" تعلن فيها رأيها حول مسلسل "عائلة الحج نعمان".
وكتبت أنيسة: "لا أشاهد مسلسل عائلة الحاج نعمان إلا مصادفة وأنا في انتظار برنامج عمرو أديب وملاحظتي الأساسية هي ما هذا الكم من الكآبة والحزن!! هي الناس ناقصة؟ يا ساتر".
وتدور أحداث مسلسل "عائلة الحاج نعمان" في فترة السبعينيات من القرن الماضي حول تاجر الموبيليات الشهير "الحاج نُعمان"، الذي يُعاني ابنه الوحيد "خالد" من إعاقة ذهنية ونوبات صرع، تجعله غير قادر على التعامل بعدالة مع زوجته الأولى وشقيقياته البنات، ما يدفع زوجته للسفر إلى القاهرة بعد حملها مع عدم اعترافه بهذا الحمل، ما يُفجر الكثير من الصراعات والأزمات داخل العائلة.
يجمع مسلسل "عائلة الحاج نُعمان" نخبة من الفنانين منهم تيم حسن، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وهبة مجدي، وفاطمة الناصر، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.
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