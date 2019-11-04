لقاء سويدان تنشر صورًا من رحلتها في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة لقاء سويدان مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، خلال رحلتها لمدينة اسطنبول التركية.

وظهرت سويدان في الصور بإطلالة كاجوال، وارتدت نظارة شمسية، وعلقت: "يومكم جميل وزي العسل".

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ونشرت سويدان مقطع فيديو، خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان، احتجاجًا على المعيشة والحالة الاقتصادية، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام".

وظهرت سويدان في الفيديو حاملة علم لبنان، خلال مشاركتها في المظاهرات، وعلقت على الفديو: "بلدي وبلد أبي وجدودي، يولد من جديد".

وتواصل لقاء تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي، مجدي كامل، سوسن بدر، طارق صبري، لقاء سويدان، شريف باهر، ومن إخراج محمد النقلي.