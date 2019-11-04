بالصور| آخر ظهور لنادية لطفي مع عائلة سمير غانم والجداوي في المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الإعلامية بوسي شلبي، تفاصيل زيارتها للفنانة نادية لطفي داخل المستشفى بالمعادي، بصحبة عدد من نجوم الفن وهم دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم ووالدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة رجاء الجداوي.

وقالت بوسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إحنا متعودين إننا نزورها بين الوقت والآخر، وهذه الزيارة كانت من أجل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتقديم التهنئة لها بهذه المناسبة، داخل غرفتها بالمستشفى".

وأضافت: "الحالة الصحية لنادية لطفي مستقرة، وزي الفل وجميلة، وقعدت تتكلم خلال الزيارة مع إيمي ودنيا سمير غانم وتديلهم نصائح إنهم يحبوا الفن ويهتموا به، وإن الفن ده حاجة كبيرة وذو قيمة، وكان كلامها كله جميل".

يذكر أن الفنانة نادية لطفي لها حفيدة تدعى سلمى البشاري من ابنها الوحيد أحمد البشاري، وظهرت في مهرجان الإسكندرية السينمائي وتسلمت جائزة جدتها، بسبب عدم قدرة الأخيرة على حضور المهرجان بسبب ظروفها الصحية.​