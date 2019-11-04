دنيا بطمة بفستان أبيض على البحر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة المغربية دنيا بطمة، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها في موقع "انستجرام". وظهرت دنيا في الصورة بفستان أبيض على البحر، وعلقت: "أنا وأنت وغروب الشمس". وطرحت المطربة المغربية كليبها الجديد "ندمانة" يوم 28 أكتوبر الماضي، عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب" وحقق قرابة 4 ملايين مشاهدة، والأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير، والكليب من إخراج حسن الكورفتي.

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