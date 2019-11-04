محمد فريد في فيلم عالمي.. ويكشف تفاصيله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

بدأ الفنان محمد فريد أمس الأحد، في تصوير مشاهده الأولى في فيلم "Chi Ann Blaze of Fury"

وهو فيلم كندي يشارك فيه كضيف شرف.

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وقال فريد: "عندما عُرضت علي فكرة الفيلم أعجبتني وأعجبني هدف الشركة المنتجة، وهو التواصل الفني بين الدول الأجنبية والعربية، وهذا شكل جديد في السينما، يعطي فرصة للشباب في تبادل الخبرات والثقافات المختلفة".

وأضاف: "بعض المشاهد سيتم تصويرها في لوس أنجلوس الأمريكية ومشاهد في مصر، وأغلب المشاهد في كندا، وبالرغم من أن الدور صغير وهو دور بروفيسور باحث في القضايا المستعصية، إلا أنني وافقت لإعجابي بتقديم وجوه مصرية شابة جديدة في عالم السينما، وكلهم فن وحماس وحاجة تفرح القلب".

وتابع فريد: "الشركة المنتجة تتواصل معنا بشكل يومي لعمل مناقشات حول موضوع الفيلم الذي يناقش قضية الحب من طرف واحد، وكيف يتحول الحب إلى انتقام، ونتناقش أيضًا في اختيار الشباب المتقدم للعمل معنا، وأشكر فريق العمل المصري المخرجة الشابة رشا سعيد، ومديرة التصوير فاتن عثمان، وابنتي ناهد محمد فريد المسؤلة عن الإنتاج، وعن تعبها معايا وأقدم الشباب الجديد منار الشناوي، وأحمد الدسوقي، وإسلام مجدي، وممدوح شعبان، وزياد حمدي، ومحي محمد ، وإسلام محمد، وهدير محمد، ومحمد الشريف ومنهدس الصوت الجميل أحمد سمير والمخرجة الكندية جلادس كرم". ​