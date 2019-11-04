بدء عمل لجان مشاهدة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الـ22

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، بدء أعمال لجان اختيار أفلام الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، والمقرر إقامتها في أبريل المقبل.

وتشكلت 3 لجان لكل من الأفلام التسجيلية والروائية والرسوم، المتقدمة للمشاركة في المهرجان.

ومن المقرر أن تتضمن دورة هذا العام 4 مسابقات هي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة، ومسابقة أفلام الرسوم المتحركة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي ينظمه المركز القومي للسينما سنويًا.​