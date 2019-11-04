يا أجمل عيون لـ"عمرو دياب" وسقفة لـ"أحمد الروبي".. هكذا احتفلت شيما الحاج بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة شيما الحاج، بعيد ميلادها، داخل الأراضي السعودية، بعد تأديتها فريضة العمرة.

وتفاعل الجمهور مع هذه المناسبة على عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير "انستجرام"، وتبادلت "الحاج" التهاني والتعليقات معهم بالمناسبة السعيدة.

وهنأ الفنان أحمد الروبي، النجمة، بنشر مقطع فيديو، يظهره وهو يغني أغنية "سقفة"، احتفالًا بعيد ميلادها.

ووجهت شيما الحاج، الشكر ، لكل من قدم التهانئ لها بهذه المناسبة، ونشرت فيديو يضم بعض من صورها وقامت بإضافة أغنية للفنان عمرو دياب "يا أجمل عيون"، تعبيرًا منها عن فرحتها بـ"حب جمهورها لها".

وأكدت "الحاج" في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، "السنة الجديدة وشها حلو عليَّ، جالي شغل جديد، وقريبًا سأعلن عنه".

وعبرت "الفنانة"، عن أمانيها خلال عامها الجديد، فقالت: "بتمنى الستر والصحة وإني انحج وأوصل للي بتمناه وأطلع كل الطاقة اللي جوايا واترجمها لشغل ويحفظلي أهلي".

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يشار إلى أن شيما الحاج انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "زان" بطولة النجم السعودي "تركى اليوسف" وتشارك شيما بطولة العمل معه، الذى تم تأجيل عرضه من قبل وسيعرض في السعودية قريبًا.