كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - زار الفنان محمد رمضان عيادة DAO للتجميل التي تشرف عليها شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة. نشر محمد رمضان عبر خاصية الستوري بحسابه تطبيق انستغرام فيديو له والمحاليل موصلة وبذراعه. بدورها شرحت شام الذهبي أن هذه المحاليل هي فيتامين يحتاجها الجسم لتعويض الفقد الذي يتعرض له يوميا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ما الذي جمع محمد رمضان وشام الذهبي ابنة اصالة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.