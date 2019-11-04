رانيا يوسف بفستان قصير: “ما تشعر به في داخلك ينعكس على وجهك”

كتب امير فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - أطلت الفنانة المصرية رانيا يوسف بفستان قصير لامع في احدث صورها التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام. وعلقت رانيا على الصورة قائلة: “ما تشعر به فى الداخل يعكس على وجهك لذا كن سعيدا وايجابيا فى كل وقت”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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