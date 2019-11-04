- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جنات أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة بتوقيع عبد الحميد الحباك وأسامة سامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائى عبد الحميد الحباك مع المطربة جنات فى أغنية بألبومها الجديد، وهى من ألحان وتوزيع أسامة سامى، ولم يُكشف عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة لجمهورها.
آخر أعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى"، والتى قدمتها كتتر لمسلسل "كارمن"، والذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلانى والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.
يذكر أن آخر أعمال الشاعر عبد الحميد الحباك، أغنية "نكتة بايخة" للمطربة أصالة بألبومها الجديد، وهى من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى فهد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جنات أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة بتوقيع عبد الحميد الحباك وأسامة سامى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.