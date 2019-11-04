شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جنات أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة بتوقيع عبد الحميد الحباك وأسامة سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائى عبد الحميد الحباك مع المطربة جنات فى أغنية بألبومها الجديد، وهى من ألحان وتوزيع أسامة سامى، ولم يُكشف عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة لجمهورها.

آخر أعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى"، والتى قدمتها كتتر لمسلسل "كارمن"، والذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلانى والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.

يذكر أن آخر أعمال الشاعر عبد الحميد الحباك، أغنية "نكتة بايخة" للمطربة أصالة بألبومها الجديد، وهى من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى فهد.

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