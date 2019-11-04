شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ما ركب الرولز رويس.. محمد رمضان مهموم ومش بيضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يُحدث الفنان محمد رمضان ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع كل تصريح أو كلمات يوجهها للجمهور، حتى ولو كان الهدف من ورائها مغازلة متابعيه.

الفنان محمد رمضان دائما ما يتحدث عن بداياته، سواء عبر أغانيه أو أحاديثه الصحفية والتليفزيونية، وكيف أنه واجه الصعوبات الكثيرة قبل أن ينال مراده من الشهرة والنجومية، ولكنه دائما ما يثير فضول الجمهور للالتفات إليه، وهو ما حدث مرارا وتكرارا، خاصة مع السيارتين الفارهتين الذى اشتراهما منذ 3 أعوام.

ولأن الفنان محمد رمضان دائما ما ينجح فى خطف اهتمام الجمهور به، نشر خلال الساعات الماضية صورة له وعلق عليها، حيث كشف عن الفرق بين بداياته والآن، وكيف أنه كان فقيرا، ولكنه كان مرتاح البال رغم تسلقه للأتوبيس كى يذهب به إلى مدرسته الثانوية، أما الآن فرغم انتظاره لسيارته الفارهة الرولز رويس، وهى واحدة من أكثر السيارات رفاهية وأغلاها ثمناً وأقربها لأبناء الطبقة الارستقراطية، إلا أنه مهموما وكئيبًا.

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وجاء تعليق محمد رمضان على صورته كالآتى: "وأنا رايح المدرسة زمان أيام الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة والشنطة على ضهرى مستنى أنط فى الأتوبيس وهو بيجرى، لكن كنت مبسوط وبهزر وبضحك من كل قلبى، والنهاردة واقف مستنى الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زى زمااان.. بصراحة لو خيرتونى بين دلوقتى وزمان هختار (دلوقتى طبعًا) ربنا يديمها نعمة".