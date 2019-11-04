شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تتعاون مع عصام حسنى فى أغنية بعنوان "شكله طيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر عصام حسنى في أغنية سينجل جديدة مع المطربة ريهام عبد الحكيم بأغنية تحمل اسم " شكله طيب" من ألحان محمدي، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوت مصطفي رؤوف، ويقدمها عصام بشكل مختلف عن أعماله السابقة، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” .



ريهام عبد الحكيم وعصام حسنى ومحمدى

ريهام عبد الحكيم بدأت مشوارها الفني مبكراً، حيث جسدت شخصية "أم كلثوم" فى صغرها فى مسلسل أم كلثوم عام 1999، وتمتلك في رصيدها الغنائي عدد من الأغاني الجميلة منها تترات مسلسلات تليفزيونية والأغاني الدعائية للأفلام، مثل فيلم "عسل أسود" بالورقة والقلم، وحاجة حلوة، وغيرها من الأعمال.

وكانت آخر أعمال الشاعر عصام حسنى أغنية " هبدأ من الآخر" التي طرحتها المطربة أنغام في ألبومها الجديد وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع كريم أسامة، وأغنية أخرى مع المطرب مصطفى قمر في ألبومه الجديد، تحمل اسم "عارف"، من ألحان شريف بدر، وتوزيع أحمد أبراهيم.