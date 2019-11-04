أفيخاي أدرعي يحتفل بعيد اليسا متأخراً على تويتر









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: إحتفل المتحدث الرسمي بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي متأخراً بعيد ميلاد الفنانة اليسا الذي صادف في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وذلك بنشر فيديو مصور موجه لها عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعلق عليه بالقول: "كل عام وأنتِ بخير يا #إليسا بمناسبة عيد ميلادك الّي احتفلتِ به في بداية هذا الأسبوع، حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة. بتأمل تحبي هاي المفاجأة الّي فيها أغنية من أجمل أغانيكِ. على أمل إنّو يجتمع صوت الفن والثقافة في #لبنان ضد إرهاب #حزب_الله."

وظهر في الفيديو جندي إسرائيلي بالزي العسكري وهو يعزف على مجموعة من الآلات الموسيقية على أنغام أغنية "بتمون" لإليسا.

وفي لقطات أخرى وجه الجندي رسالة لإليسا بلغة عربية ركيكة، قائلا: "إليسا الغالية يا ملكة الإحساس، صحيح أن عيدك كان في السابع والعشرين من الشهر، وطبعا لا نستطيع أن نستغنى عن تهانينا لك".

واستطرد قائلا: "هل تودين معرفة ما هي هديتنا؟.. تابعينا"، في محاولة لدفعها إلى إزالة الحظر عن حساب أدرعي.

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اليسا تجاهلت هدية أدرعي ولم تعلق عليها، يذكر أن الفنانة اللبنانية سبق وحضرته على تويتر بعد سجال دار بينهما دار على تويتر عندما تصاعد التوتر بين فلسطين وإسرائيل، بعد إطلاق صاروخ من غزة أدى إلى إصابة 7 أشخاص في تل أبيب، لترد إسرائيل بسلسلة غارات جوية على القطاع.

وانتقدت حينها الفنانة اللبنانية سياسية إسرائيل تجاه الفلسطينيين في تغريدة قالت فيها: "أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون. أي قانون وأي شرع يحول هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب"؟".

وما أن نشرت إليسا التغريدة، حتى سارع أدرعي بالتعليق عليها، قائلا: "نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم. صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لخجوم حماس الصاروخي الإرهابي خير دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة، التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف".

من جانبها، ردت إليسا على التغريدة بحزم، قائلة: "هذه الوقاحة لا يتم الرد عليها إلا ببلوك (حظر)"، مطلقة وسم #محتل_وقح.