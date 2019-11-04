18 مليون متابع لجنيفر أنيستون على إنستغرام









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بعد مرور أسبوعين على انضمام الممثلة الأميركية، جنيفر أنيستون الى موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام جاوز عدد متابعيها الـ 18 مليون، رغم أنها لم تنشر سوى 7 صور فقط.

تأخرت كثيراً في الإنضمام الى الموقع الشهير، وكانت أولى مشاركاتها صورة تجمعها بنجوم مسلسل Friends الشهير الذي حقق نجاحاً ساحقاً في فترة التسعينيات، وإستمر لتسعة مواسم.

وعاد ليحقق رواجاً كبيراً بعد أن أعيد طرحه عبر عدة منصات الكترونية مثل نتفليكس وستارز بلاي وغيرها حول العالم، مما مكن الجيل الجديد من متابعته وأثبت العمل عبقرية صناعه.

Advertisements

وأرفقت أنستون، التي لعب دور "ريتشيل غرين" في المسلسل، الصورة بتعليق "نحن أصدقاء في إنستغرام أيضا. أهلا إنستغرام".

وحظيت الصورة الأولى لأنستون، خلال الساعات الأولى لنشرها، بأكثر من 4.5 ملايين إعجاب، بينما تابع حسابها الرسمى أكثر من 2.3 مليون شخص.

وقامت أنيستون بمتابعة 100 شخص، منهم النجمة نيكول كيدمان وميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وآدم ساندلر.

وكانت النجمة الأميركية الشهيرة قد أعلنت من قبل عدم رغبتها في التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تفاجئ معجبيها بفتحها حسابا على المنصة الاجتماعية وزيادة عدد متابعيها بشكل كبير.