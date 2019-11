منافسات غنائية شيّقة ضمن "المواجهة" الثانية من أحلى صوت

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: لم يعد الصوت الجميل والحضور المتميز وحدهما يكفيان لتأهّل المشتركين، إذ ان مرحلة "المواجهة" تُحدث تغييراً جوهرياً في خارطة الحلقات "المباشرة" المقبلة من الموسم الخامس من البرنامج العالمي "the Voice" بصيغته العربية على MBC1، "MBC مصر"، "MBC العراق" وMBC5 لبلدان المغرب العربي. أما في نهاية "المواجهة" الثانية، فضمّت أحلام إلى فريقها إيمان عبد الغني وابراهيم المشولي، فيما ضم راغب كل من دعاء لحياوي وميشال شلهوب، بينما ضمت سميرة المشتركين رضوان الأسمر وكلارا عطالله، وضم حماقي يمان الحاج وخطف أحمد عبد العزيز من فريق سميرة. وفي وقت شغل أحمد الكرسي الرابع بين المخطوفين، حافظ المشتركون الثلاثة على مقاعدهم التي حصلوا عليها في الحلقة الأولى من مرحلة "المواجهة"، وهم أمال الشريف وأسماء الشريف ورباب ناجد.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

أبدت المواهب جهوزيتها لتحدّي بعضها بعضاً على الحلبة، وتميُّز هذه المواهب جعلت الكل في حيرة من أمرهم، وهو ما يزيد الخطورة على المشتركين الذين اختطفوا في الحلقة الأولى من مرحلة "التحدي". انطلقت الحلقة مع "فريق أحلام"، ومنافسة قوية بين اثنين من أحلى الأصوات كما عبّرت أحلام هما: أمجد ديب وإيمان عبد الغني. غنّى المشتركان "الحب اللي كان" لميادة الحناوي. ولأن قواعد اللعبة تقتضي نقل صوت واحد فقط إلى العروض "المباشرة"، اختارت إيمان عبد الغني، معللة ذلك بأنها صوت قوي، تستطيع دعم فريقها بها، في حين وعدت أمجد بأن تقدم له أغنية خاصة من إنتاجها. أما المنافسة الثانية ضمن "فريق أحلام" فكانت بين ابراهيم المشولي وعبد العزيز ابراهيم وسلام، واسم في أغنية "ما علينا" لأبو بكر سالم. وفي وقت اعتبر حماقي أن غناء الثلاثة كان جيداً، رأى أنه يخلو من الحماسة باستثناء ابراهيم الذي ميّز نفسه في بعض المقاطع، ولم تتأخر أحلام في اختيار ابراهيم المشولي ليكمل معها المشوار إلى العروض المباشرة.

بعدها، انتقلت المواجهات إلى "فريق راغب" بين نور حلو ودعاء لحياوي، وقدّمت المشتركتان أداء متقارباً في المستوى، وقرّر راغب أن ينقل معه إلى العروض "المباشرة" دعاء لحياوي. أما ميشال شلهوب وربيع سلوم فأدّيا أداء قمة في الروعة لأغنية "لا عيوني غريبة"، لكن أحلام ميزت بينهما قائلة "أنني إذا ما سألتني إذا ما كانت توافق على إعطاء اللقب إلى ميشال شلهوب فأنا أوافق من دون تردد، ليختار راغب في نهاية المطاف ميشال شلهوب ليكمل الرحلة معه، واصفاً صوته بـ "الدافئ".

ثم انتقلت المواجهات إلى "فريق حماقي" في مواجهة ثلاثية بين وجيه البجاوي ويمان الحاج ومارك رعيدي في أغنية "Vivo per lei" لأندريا بوتشيللي وإيلين سيجارا (Andrea Bocelli and Helene Segara). وعلّقت سميرة أن المشتركين الثلاثة قدّموا أداء يرقى إلى العالمية، واعتبر راغب أن حماقي أخطأ عندما وضعهما في المواجهة نفسها، كما مالت أحلام ليمان. ولكن، حسم حماقي المسألة واختار يمان لتكمل معه في العروض "المباشرة"، لأنها "صوت مميز ومن الصعب أن يُنسى" كما قال.

وانتقلت المواجهة بعدها إلى "فريق سميرة" بين رضوان الأسمر ومحمد أوليا وأحمد عبد العزيز في أغنية "والله ما يسوى" لحسين الجسمي. أشاد المدرّبون بأداء المشتركين الثلاثة، وفي وقت رشحت أحلام أحمد لينتقل مع سميرة إلى العروض "المباشرة"، فيما اختارت الأخيرة رضوان الأسمر. وفي لحظة مؤثرة، خطف حماقي أحمد عبد العزيز ليشغل الكرسي الرابع والأخير بعد المشتركين الثلاثة الذين اختطفهم المدرّبون في الحلقة الماضية. وفي المواجهة التالية ضمن "فريق سميرة"، تنافس على الحلبة ملك sounds وكلارا عطالله في أغنية Medicine لكيلي كلاركسون (Kelly Clarkson)، واختارت سميرة كلارا، علماً أنها بدت متأثرة جداً بخروج ملك من المنافسة، لكن حماقي وراغب أكدا أن كلارا هي التي فرضت نفسها أكثر على المسرح هذه المرّة.

إذاً، وبعد حلقة مميّزة ضمن مرحلة "المواجهة"، سيكون الجمهور على موعد مع الحلقة الثالثة والأخيرة من هذه المرحلة الأسبوع المقبل، على أن تنطلق العروض "المباشرة" في الأسبوع التالي. الجدير ذكره أن عرض كواليس البرنامج يستمر ضمن حلقات خاصة في سهرة كل خميس، وهي تتضمّن جولة على تحضيرات المشتركين إلى المواجهات فيما بينهم، كما تصوّرهم في لحظاتهم العفوية.