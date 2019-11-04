شكرا لقرائتكم خبر عن 900 مليون دولار لـ فيلم الـ Joker بعد شهر من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت إيرادات فيلم الـ Joker الـ 900 مليون دولار امريكى مع نهاية عطلة الأسبوع الماضية، العمل مصنف للكبار فقط، وطرح في 4 أكتوبر الماضى، ويقترب من تحقيق المليار الأول بعد حوالى الشهر من طرحه.

وخلال الجمعة الماضى وصلت إيرادات الـ Joker المحلية إلى 289.5 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات حول العالم إلى 602.3 مليون دولار، حسبما نشر التقرير على موقع " hollywoodreporter ".

وتكلفت ميزانية الـ Joker حوالى الـ 55 مليون دولار، والعمل من إنتاج شركة Warner Bros، وكان قد بدأ العمل في تحطيم الأرقام منذ طرحه في أكتوبر الماضى، حيث تخطى إيرادات فيلم "Deadpool" الذى حقق 783 مليون دولار، الذى كان يتربع على عرش أعلى الأفلام إيرادا لـ فئة الكبار فقط.

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فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.