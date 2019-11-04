شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يدعم إليسا ضد المتحدث الإسرائيلى: بكرة هيقولك بتمون فى الأصل من ألحانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت النجمة إليسا بالتعليق علي عزف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى لأغنيتها بتمون بأنه محتل وقح، وذلك بعدما حاول أن يقنعها برفع البلوك عن حسابه على تويتر بهذا التصرف، حيث قام بتهنئتها بعيد ميلادها وعزف لحن أغنيتها الشهيرة بتمون".

فيما علق محمد هنيدي علي تويتة إليسا والتى قالت فيها محتل وقح تعليقا على تصرفه قائلا "بكرة هيقولك بتمون فى الأصل من ألحانه".





وكانت النجمة اللبنانية اليسا، أحيت حفلا غنائيا على مسرح "أوليمبيا" فى باريس، والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الدول العربية، وظهرت على مسرح الحفل مثل آلهة يونانية مرتدية فستان طويل أحمر اللون.

وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى، بالإضافة إلى أغانى ألبومها الأخير، وهى، "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "انت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".