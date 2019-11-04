شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يتألق فى حفل مهرجان الموسيقى العربية بأجمل أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق المطرب اللبناني مروان خوري خلال حفله الغنائى الذى أقيم في اليوم الثالث من مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وغازل المصريين خلال الحفل بأغنية "يا مسا الفل يا بهية" للنجمة ماجدة الرومى، وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر، الذى استقبله بحفاوة كبيرة بمجرد صعوده علي المسرح.

وقال المطرب اللبناني مروان خوري خلال حفله، انا بعتبر وجودي هنا احتفالية من الزمن الجميل والأغاني اللي تربينا عليها واليوم هاغنى للموسيقار محمد عبد الوهاب وبليغ حمدى".

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وتابع، بقول لكل واحد بيشوفنا وبقول لبيروت وشعب لبنان اللي دايما بيدور علي مستقبل أفضل وأنا بعتبر صوت الشعب هو الحق وإن شاء الله الحق يوصل".

وأهدت إحدى الفتيات الموجودة باقة "ورود" لـمروان خوري، وداعبها قائلا "مفيش شوكلاته كمان"، معبرا عن سعادته بوجوده في مصر وعلى مسرح دار الأوبرا.

وقدم مروان خوري عددا كبيرا من أشهر أغنياته على مدار ساعتين متواصلتين منها، سلملى عليه، كل القصايد، أكبر أناني، دواير، بتمون، لو فيي، اطلع في عيني، مغرم، وغني تتر مسلسل "لو" أثناء عزفه على البيانو، بالإضافة إلى غنائه، "طاير يا هوا" "متى أشوفك" لمحمد رشدى، وأغنية "خايف أقول اللى فى قلبي" لفيروز وألحان محمد عبد الوهاب.