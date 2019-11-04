شكرا لقرائتكم خبر عن شاب لـ مروان خورى: "انت حلو يا حليوة".. والفنان ضاحكا: هو راجل اللى قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مروان خوري خلال حفله بمهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28، أنا بحس إني بحلو أكتر لما باجي مصر، ليرد عليه أحد الشباب الحاضر للحفل بصوت عالى، "انت حلو يا حليوة"، ليسأل مروان ضاحكا، "هو اللى قال راجل".

وكانت إحدى الفتيات أهدت مروان خورى باقة "ورود" أثناء الحفل، وداعبها، قائلا "مفيش شوكلاته كمان".

وقال المطرب اللبناني مروان خوري خلال حفله، أنا بعتبر وجودى هنا احتفالية من الزمن الجميل والأغاني اللتي تربينا عليها واليوم هأغنى للموسيقار محمد عبد الوهاب وبليغ حمدى.

وتابع، بقول لكل واحد بيشوفنا وبقول لبيروت وشعب لبنان اللى دايما بيدور على مستقبل أفضل وأنا بعتبر صوت الشعب هو الحق وإن شاء الله الحق يوصل.

وغازل المطرب اللبناني مروان خوري مصر خلال حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، بأغنية "يا مسا الفل يا بهية" للنجمة ماجدة الرومى، وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

وأحيا أولى فقرات الحفل في اليوم الثالث من المهرجان، عازف الجيتار الفنان الأردني وحيد ممدوح، والمطربة مي فاروق التي قدمت وصلة غنائية لأغاني الزمن الجميل.

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