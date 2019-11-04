شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور تجمع جايسون موموا ومدربه المصرى مادا عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرون لا يعرفون أن أحمد طارق عبد الحميد الشهير بمادا عبد الحميدى المصارع المصرى هو المدرب الشخصى للنجم العالمي جايسون موموا، وهذا أمر حقيقى فهو صديق شخصى له، ويقوم بتدريبه وإليكم 10 صور تجمع بينهما.

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من جانب آخر حصل صاحب الأكشن والخيال العلمى مسلسلSee ، بطولة الممثل العالمي جايسون موموا، على تقييمات مرتفعة بعد عرض أولى حلقات الموسم الأول عبر شبكة Apple TV+.

ونجح المسلسل في حصد تقييمات وصلت لنسبة 94% عبر موقع rotten tomatoes، بينما حصل على تقييم 8.8 عبر موقع imdb.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون، كما كلفت الحلقة الواحدة من المسلسل 15 مليون دولار، والعمل سيتكون من 10 حلقات.