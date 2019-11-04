شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عائلة سمير غانم وبوسى شلبى ورجاء الجداوى يزورن نادية لطفى بمنزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانات على زيارة الفنانة القديرة نادية لطفى فى منزلها للأطمنان عليها، حيث زارتها كل من الفنانة رجاء الجداوى، والفنانة دلال عبد العزيز، وإيمى سميرغانم، وشقيقتها دنيا سمير غانم، والمذيعة بوسى شلبى.

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وكشفت دنيا سمير غانم، عن حرصها علي زيارة نادية لطفى والحديث عن كل ما يخص الحياة، حيث كتبت دنيا عبر صفحتها الشخصية علي "انستجرام": شكرآ لأجمل نجمة، علي روحها الحلوة، وجكمالها على أنها ادتنا الفرصة، أننا نستمتع بيها وبروحها الحلوة، ربنا يديكى الصحة والعافية.

يشار إلي أن دنيا سمير غانم، قدمت العام الماضى مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة cbc.