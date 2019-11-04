شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالله محمود: أنا مش هربان من مصر.. وبصور مسلسل "روحين فى زكيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان أحمد عبدالله محمود لـ"الخليج 365" هروبه من مصر بسبب تأييد حكم حبسه بسبب تبديد وصل أمانة، وقال ضاحكا "أنا بصور مسلسل روحين فى زكيبة" ولا حقيقة لهذا الخبر.

أما عن تأييد حكم الحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة، قال أن الأمور فى طريقها للحل.

"روحين فى زكيبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.