شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ويل سميث يتخطى تكلفة ميزانيته بعد 3 أسابيع من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الأكشن والدراما والخيال العلمى Gemini man، إلى 153 مليون و 645 الف دولار أمريكى مع عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وأخيرا تعدت إيرادات العمل الميزانية التي تكلفها، والتي كانت وصلت إلى 138 مليون دولار أمريكى.

وانقسمت الإيرادات بين 45 مليون و 514 ألف دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 108 ملايين و 131 الف دولار حول العالم، ووصل العمل دور العرض المصرية في 9 أكتوبر، و الولايات المتحدة الأمريكية 11 من الشهر الجارى.

وكان قد حقق الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية إيرادات وصلت إلى 15 مليونا و142 ألف دولار

فيلم "Gemini Man" تبدأ أحداثه عندما يجد أحد صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، وعند البحث يجد القاتل هنري بروجان أنه يواجه نسخة أخرى من نفسه ولكن أصغر سنا، ويشارك فى بطوله العمل مع النجم العالمى ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين كليف اوين وبينديكت ونج ودوجلاس هودج ورالف براون وغيرهم.

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يذكر أن سميث يعمل على فيلم جديد يدعى Brilliance، من بطولة الممثل العالمى ويل سميث، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.