كارمن بصيبص: شخصية "ثريا" بوهيمية.. ولست جاهزة للتمثيل باللهجة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

حلّت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص نجمة مسلسل "عروس بيروت" ضيفة على برنامج "القاهرة الآن"، على شاشه العربية الحدث، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وصرحت بصيبص في اللقاء بعدد من التصريحات، نرصد أهمها في التقرير التالي..

- ردود الفعل في مصر إيجابية جدًا على المسلسل رغم أن المسلسلات المصرية التي شاركت فيها لم تحدث نفس الضجة التي أحدثها "عروس بيروت".

- بدايتي في مصر كانت في مسلسلات "الجامعة" و"الزيبق" و"نكدب لو قلنا مابنحبش" لكن ردود الأفعال على "عروس بيروت" ومساحته كان لها بريق آخر.

-أحداث لبنان الأخيرة عكست تضامن اللبنانيين مع بعضهم وبغض النظر عن الانتماء الطائفي أو السياسي فصرخة لبنان اليوم واحدة بغض النظر عن الاختلافات، وأتمنى أن تكون الثورة خير للبنان لإن اللبنانيين يستحقون حياة أفضل، ومشاركتي في الانتفاضة ليس من باب إثبات الوجود بقدر ماهو واجب.

- مسلسل "عروس بيروت" أخافني وأصابني بالقلق من المسؤولية لأنه طويل على مدار 7 أشهر لكنه كان تحدي بالنسبة لي لكن فريق العمل، وكل شيء شجعني على قبول التحدي وهو نوع جديد في مسيرتي المهنية.

- رومانسية المسلسل ليست مبالغ فيها في الوطن العربي، هي موجودة و"مش عيب نحلم" وليس هناك مانع أن تكون هذه الرومانسية موجودة خاصة في أول فترة، لكن الحب يدوم ويستمر وقد يعيش البعض في رومانسية دائمة.

- أنا أعرف ظافر وشاركنا في عمل "ليالي أوجيني"، هو شخص مريح وفي البلاتوه لديه شغف كبير لهذه المهنة وأنا بطبعي رومانسية، لذلك أتقنت الدور معه في المسلسل.

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- "أنا وزوجي حياتنا رومانسية جدًا وعرفته قبلها بفترة سواء من جهتي أو من جهته وهو رجل داعم لي وصبور على طبيعة عملي وسفري وأنا حريصة على قضاء وقت معه في أي مساحة متاحة وهو يأتي لي أيضًا وأحاول دائمًا في حياتي أنا وزوجي تحقيق التوازن بين العمل والحياة".

- الفنانة تقلا شمعون دورها عظيم بمسلسل "عروس بيروت" وهي مصدر للفخر، وجمعتنا أعمال عدة ولأول مرة في أعمالنا المشتركة نكون أعداء في عمل.

- اختياري لملابسي في المسلسل هو جزء من شخصية ثريا في السيناريو وهي شخصية بسيطة في تصفيف شعرها وملابسها ولها استايل بوهيمي في ملابسها.

- لست جاهزة بعد للتمثيل باللهجة المصرية، وحتى أقدر، لابد أن أستعد جيدًا لهذا، ولذلك كنت أمثل باللهجة اللبنانية في المسلسلات المصرية.

- "فيلم العارف بالنسبة لي فيلم حلو يتحدث عن حرب التكنولوجيا ومتحمسة كثيرة لهذه التجربة وهو مختلف بشكل كبير بالنسبة لي عن أعمالي السابقة وهو أول فيلم مصري بالنسبة لي".

- "شرف لي أن اشارك في فيلم العارف مع هذا الكم من النجوم".

- "المنافسة بالنسبة لي لا أشعر أنني أمثل لكي أنافس وأنا في البلاتوه أفكر فقط في إتقان الدور لا أفهم فكرة المنافسة أنا أحب هذه المهنة، ولدي شغف للتمثيل أما المنافسة بالنسبة لي فهي ليست هدفًا".

- "زاد اهتمامي مؤخرًا بمواقع السوشيال ميديا للتواصل مع الجمهور، لكني حريصة ألا تدخل حياتي أو تخترق خصوصيتي".