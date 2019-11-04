طارق الشناوي: هذا الفنان الأفضل لتجسيد سيرة "خالد بن الوليد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن سيرة القائد المسلم "خالد بن الوليد" نفذت كمسلسل من إخراج محمد عزيزية، مضيفًا أنه كان مسلسل جيد الصنع، بينما فيلم "خالد بن الوليد" الذي قدمه حسين صدقي كان متواضع فنيًا.

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تقديم الشخصية التاريخية أكثر من مرة مطلوب، وهذا توجه جيد لأنها تكشف وجوه جديدة للشخصية التاريخية والدرامية، مشيرًا إلى أنه يرى أن ياسر جلال مناسبًا جدًا لتجسيد شخصية بن الوليد.

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وتابع الشناوي، أن سبب غياب المسلسلات التاريخية يرجع لتكلفتها العالية، ومع اتجاه المنتجين للتخفيض في فترة من الفترات من هذه الأعمال حتى اختفت في فترة من الفترات، مشيرًا إلى أنه يتمنى عودة المسلسلات التاريخية مرة أخرى، واصفًا مسلسل "خالد بن الوليد" بالمسلسل التاريخي لأن كلمة تاريخي تشمل المسلسلات الدينية والتاريخية والسير الذاتية.

وبدأت شركة "سينرجي" التحضير والاستعداد لتصوير مسلسل يتناول سيرة سيف الله المسلول "خالد بن الوليد"، المقرر عرضه رمضان المقبل، ويخرجه رؤوف عبدالعزيز، وتأليف إسلام حافظ، ويعد العمل أضخم إنتاجًا في تاريخ الدراما المصرية والعربية، والمسلسل مأخوذ عن كتاب "عبقرية خالد" للكاتب الراحل عباس محمود العقاد.

ونشر السيناريست الشاب إسلام حافظ، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك" تدوينة، قال: "كان من أهم أحلام حياتي إني آلاقي شركة إنتاج ممكن تتحمس لإنتاج السيرة الذاتية لسيف الله المسلول خالد بن الوليد أو السيرة الذاتية لسيد القوة أحمس قاهر الهكسوس، الحمد لله من فترة طويلة واحد منهم أخد طريقة عشان يطلع للنور ومش هتنازل عن التاني، مسلسل سيف الله، إن شاء الله رمضان 2020، إنتاج سينرچي، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز".