دينا فؤاد بإطلالة أنيقة وجوزيف عطية في بعلبك.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: دينا فؤاد نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أسود أنيق. ويزو نشرت الفنانة دينا محسن "ويزو"، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بصديقتها. مي الغيطي نشرت الفنانة مي الغيطي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. أمير عيد نشر الفنان أمير عيد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة ظهر فيها بوشم "عربي" على ذراعه. طارق صبري Advertisements نشر الفنان طارق صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، علق عليها: "ابتسم أكثر". جوزيف عطية نشر الفنان اللبناني جوزيف عطية، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من مدينة بعلبك اللبنانية. شيماء سيف نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. سعد لمجرد نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد. ريا أبي راشد نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج. لطيفة نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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