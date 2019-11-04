4 نجوم عالميين يشعلون ليل “البوليفارد”

أعلن المنظمون لفعاليات موسم الرياض الترفيهي حفلا ضخما يوم الخميس القادم، يحييه 4 نجوم عالميين، في واحدة من أبرز الحفلات الفنية التي تشهدها العاصمة السعودية هذا العام.

وسيحيي الحفل الفنان المصري عمرو دياب، ومغني الراب الأمريكي، ذو الأصول المغربية، فرنش مونتانا، وثنائي الـ«دي جي» العالمي ديميتري فيغاس ولايك مايك. وسيقام الحفل على مسرح الفنان «محمد عبده» في منطقة البوليفارد في مدينة الرياض، الذي يتسع لأكثر من 20 ألف متفرج. وتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 200 و500 ريال، فيما ينطلق الحفل عند الساعة الـ8 مساء، ويستمر حتى الـ2 فجراً. ووصف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، المنظمة لفعاليات موسم الرياض الذي انطلق يوم 11 أكتوبر الماضي ويستمر لمدة 70 يوماً، الحفل في تغريدة له على حسابه بـ«تويتر» بـ«حفل نار».