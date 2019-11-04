وقال “سعد” إن كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب، والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمه، نظرا لتواجده خارج مصر، قد تم تسويتها بالفعل.
وأضاف “سعد” في بيان صحفي نشره عبر حسابه على “إنستجرام”: “تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة ولكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.
وكانت محكمة الدقي، قد قضت أمس السبت، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.
جاء ذلك بناءً على بلاغ أقامه الفنان أحمد سعد برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها الفنانة سمية الخشاب “طليقته” بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أحمد سعد على حكم حبس سمية الخشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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