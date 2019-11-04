هذا الشهر.. فيروس يحتفل مع جمهوره في درب 1718

يحتفل باند فيروس مع جمهوره يوم الجمعة الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، على مسرح درب 1718.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بسعر

تذكرة 107 جنيهات.

كما يقدم باند فيروس من خلاله باقة من ألمع أغانيهم، بالإضافة إلى بعض أغاني فرق

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الروك العالمية مثل: "ميتاليكا"، "جنز آن روزز"، "ميجاديث".

يذكر أن فيروس باند تأسس في عام 1992، تأسس على يد مصطفى ميتو، وتامر يونس "جيتاريست"، ثم انضم عمرو مدحت "مغني الفرقة"، وباتريك خليل "الدرامر".