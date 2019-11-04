كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف عن تعاقدات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع المنتج أحمد الجابرى في صدد التعاون في مشروعات درامية خلال الفترة المقبلة وبداية التعاون عبر إنتاج مسلسلين جدد ليتم الدفع بهم قريبا على الشاشة.

وتم الكشف عن تفاصيل المسلسل الأول باسم "رحيل زهرة"، يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب ويخرجه حسنى صالح وينتمى للدراما صعيدى ليمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، في إطار صعيدي والعمل بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمود عبد المغنى، محمد رياض وفنانين آخرين، التصوير سينطلق الأسبوع المقبلة فى العديد من الأماكن داخل القاهرة وأيضاً خارجها مثل حلايب وشلاتين، الأقصر، الواحات، تيرانى، كوم أمبو، كما يحتوى على 30 أغنية كتبهم عبد الرحمن الأبنودى قبل وفاته، وتغنيهم المطربة ياسمين علي.

ويأتي هذا التعاون بعد أن اعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن دعمها للشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي وذلك من خلال إعلانها عن تمام التعاقد على أعمال درامية مع العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية مثل المنتجة مها سليم فى مسلسل شبر مية وأيضا الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك من إنتاج احمد عبد العاطي.

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والمنتج ريمون مقار في مسلسل "قيد عائلى" إضافة الي مسلسل الزعيم عادل امام "فالنتينو" من إنتاج رامي عادل إمام وهشام تحسين.

وصرح تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الشراكات والتعاقدات مستمرة بهدف التعاون المثمر والمتنوع مع أجل إثراء الدراما المصرية من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.

وأضاف مرسي أن السوق المصرى والعربي يتسع لإضافة تجارب إنتاجية أخري من أجل دراما هادفة ويتم عرضها طوال شهور العام وليس فقط خلال شهر رمضان المعظم وهو ما بدأته الشركة المتحدة بالفعل في السوق المصري والعربي.