محمد ثروت بدلا من محمد سعد فى «العفريت وعلاء الدين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختار صناع مسرحية “العفريت وعلاء الدين”، للنجم أحمد عز، الفنان محمد ثروت لتجسيد دور “المارد” في العرض المسرحي، وجاء ذلك بعد انسحاب النجم محمد سعد المفاجئ من المسرحية، وبدء بالفعل بروفات العمل على مسرح كايرو شو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتذر فيها محمد سعد عن المسرحية حيث اعتذر من قبل بسبب حالة الإحباط التى كان يعانى منها بسبب فيلمه الأخير “محمد حسين” لعدم تحقيقه النجاح المرجو فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر الماضى، وقدم اعتذاره لصناع المسرحية أول مرة قبل أن يبدأ البروفات، حتى عاد ووافق مرة أخرى بعدما أقنعه المخرج مجدى الهوارى وبطل العمل أحمد عز للمشاركة وتراجع عن اعتذاره وبدء فى البروفات، حتى كرر اعتذراه مرة ثانية وتسبب فى ورطة لصناع العرض المسرحى.

ويشارك في بطولة مسرحية “العفريت وعلاء الدين”، أحمد عز، هشام اسماعيل، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، تارة عماد، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم “حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد”، من إخراج مجدى الهواري.

والجدير بالذكر أن محمد ثروت يشارك فى مسرحية “3 أيام فى الساحل”، للنجم محمد هنيدى، وعرضت المسرحية بموسم الرياض الفترة الماضية، ويشارك فى بطولته كل من محمد محمود، ومها أبو عوف، وبيومى فؤاد، وأحمد فتحى، وندا موسى.