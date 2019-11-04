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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عرضت الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة من برنامج المواهب The Voice، مساء السبت 2 نوفمبر.
وخلال الحلقة وقعت المواجهة بين المتسابقين أمجد ديب وإيمان عبد الغني، من فريق أحلام، واختارت الفنانة الإمارتية المشتركة المصرية إيمان عبد الغني، لتواصل مشوارها في البرنامج، ليخرج بذلك أمجد من البرنامج نهائيا.
امجد بكى عقب خروجه، وكذلك والدته، في مشهد مؤثر خلال الحلقة، وهو ما دفع أحلام لمعانقته وفاجأته بمكافأة مميزة، حيث أعلنت أنها ستنتج له أغنية على حسابها الخاص، كدعم منها له، ولحبها لصوته، فقام المتسابق بتقبيل يدها تعبيرا عن امتنانه الشديد لها.
وكانت أحلام قد أطلت في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة في برنامج The Voice، بفستان أبيض طويل له أكمام طويلة من دار أزياء Alexander McQueen، وصل سعره إلى 66 ألف جنيها مصريا.
أحلام أكملت إطلالتها بسلسلة عريضة متعددة الطبقات وصل سعرها إلى 49 ألف جنيه، وحزام عريض باللون الأسود يبلغ سعره 19 ألف جنيه.
الفنانة الإماراتية انتعلت حذاء له كعب عالي عريض وصل سعره إلى 20 ألف جنيه، مع حقيبة بيضا صغيره بلغ ثمنها 20 ألف جنيه، وأطلت بشعر كيرلي تركته منسدلا، وتزينت بمكياج قوي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تفاجئ متسابق غادر The Voice بمكافأة مميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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