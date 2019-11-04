محيي إسماعيل يحتفل بعيد ميلاده ويستبدل شموع التورتة بخيارة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بعيد ميلاد الفنان المصري محيي إسماعيل، وذلك خلال إجرائها حوار معه في منزله.

الإعلامية المصرية أحضرت قالب تورتة صغير، لكن الفنان رفض وضع شموع بها، وطلب استبدال الشموع بخيارة، وهو ما نفذته بوسي بالفعل.

محيي إسماعيل أرجع سبب ذلك، إلى قوله: “مش قاعدة أننا نحط شمعة ايه المتعة في كده؟.. ممكن نحط خيارة”، ثم قام بغناء أغنية طريفة.

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بوسي شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهنئته، بقولها: “كل سنة وانت طيب الفنان العبقري محيي إسماعيل ودي سر الخياره في التورته # محي_ اسماعيل# المحور”.

ويحتفل الفنان المصري محيي إسماعيل بعيد ميلاده الـ 73، حيث أنه من مواليد 8 نوفمبر 1946.

وكان الفنان المصري محيي إسماعيل قد نفى مؤخرا صحة الأنباء التي ترددت عن تعرضه لأزمة صحية ودخوله المستشفى، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، بقوله: “أنا زي العفريت”.

محيي إسماعيل أكد أنه لم يدخل المستشفى ولم يخضع لجراحة كما تردد، ولكنه خضع فقط لفحوصات طبية عادية للاطمئنان على صحته.