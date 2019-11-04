دنيا عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
احتفلت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز بعيد ميلادها في حفل كبير، حضره الكثير من نجوم الفن.
الفنانة المصرية تألقت في حفل عيدميلادها بفستان أسود ضيق قصير مكشوف أحد الذراعين، وجمعت شعرها للخلف في ذيل حصان، وتزينت بمكياج قوي.
وشهد الحفل حضور كل من الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل وابنهما، والفنانة ريم البارودي، والفنان أحمد فريد، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم.
الفنانة مها أحمد نشرت مجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة لدنيا بقولها: “كل سنه وانتى طيبه يا حبيبتى يا دنيا وعقبال سنين كتيره اوى بصحه وسعاده وخير وتحققى كل إللى بتحلم بيه وتفضلى جميله زى ما انتى جميله طول عمرك وربنا يخليلك جودى”.
كما هنأها الفنان أحمد فريد، بقوله: “كل سنه وانتي طيبه يا دندووون وعقبال العمر كله نجاح وتفوق وساعده ورضا.. امين هايقولها كل سنه وانتي طيبه؟؟ وايه اكتر دور حبتوه ليها؟”.
والفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز من مواليد 1 نوفمبر عام 1982، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 37 عام.
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