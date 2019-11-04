الماكياج يغير ملامح أمينة.. والجمهور يشبهها بأحلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية أمينة جمهورها بصورة حديثة لها من حفلها فى ولاية ديترويت الأمريكية.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “صباح الخير على أجدع ناس دى صورة من حفلتى فى ولاية ديترويت الأمريكية بشكر كل حبايبى اللى نورونى سواء الجالية المصرية أو الجالية العراقية كان أحلى جو برضه”.

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ووجهت الشكر للقائمين على إطلالتها، بقولها: “شكرا لمصفف الشعر والميكب ارتست حسن تسلم ايدك.. شكرا لقائد العمل الغالي ايلى حرفوش والاستاذ يوسف الجو.. وقائد الفرقة الموسيقية الاخ الفرفوش رزق..رأفت بشرى.. وكل من ساهم فى وجودى فى أجمل أجواء حصلت وإلى أن نلتقى مرة تانية بإذن الله @hd_salon_hassandawood تسلم إيدك”.

جمهور أمينة لاحظوا تغير ملامحها كثيرا بسبب الماكياج، وأكدوا أنها أصبحت تشبه الفنانة الإماراتية أحلام، حيث كتبت إحدى المتابعات: “ايه اللي عملتيه في شكلك ده فين أمينة بقيتي أحلام”، فردت عليها الفنانة المصرية، بتعليق طريف، حيث قالت مازحة: “دققي انتي بس”.