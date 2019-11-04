متسابقة تتسبب في بكاء سميرة سعيد في The Voice

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تستطع الفنانة المغربية سميرة سعيد تمالك دموعها، وبكت خلال الحلقة الماضية من برنامج المواهب The Voice، بسبب خروج المتسابقة ملك ساوند من البرنامج نهائيًا وعدم اختيار أي من الحكام لها.

وقد خرجت ملك ساوند بعدمت تشاركت الغناء مع المتسابقة اللبنانية كلارا عطا الله، لكن سميرة فضّلت الأخيرة لتصل إلى مرحلة العروض المباشرة.

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الفنانة المغربية تأثرت بخروج ملك، بشدة وبكت، وهو ما دفع باقي أعضاء لجنة التحكيم، أحلام وراغب علامة ومحمد حماقي لمحاولة تهدئتها، مؤكدين على أن ملك لها حضور قوي وصوت مميز، لكن اختيار كلارا كان الأكثر صوابا، ولم تخطئ سميرة في اختيارها.

وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد قد تألقت خلال الحلقة بإطلالة مميزة، حيث ظهرت بقميص أبيض اللون مكتوب عليه بالأسود No، وهي اختصار لماركتها وهي Noiro Concept، مع تنورة جلدية باللون الأحمر، وهي من تصميم Victor&Rolf، وارتدت حذاء ذو رقبة عالية باللون الأحمر، في إطلالة من تنسيق الإستايلست سيدريك حداد.