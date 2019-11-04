أحلام تتألق بالأبيض في The Voice.. كم بلغ سعر إطلالتها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة في برنامج The Voice.

الفنانة الإمارتية أطلت بفستان أبيض طويل له أكمام طويلة من دار أزياء Alexander McQueen، وصل سعره إلى 66 ألف جنيها مصريا.

أحلام أكملت إطلالتها بسلسلة عريضة متعددة الطبقات وصل سعرها إلى 49 ألف جنيه، وحزام عريض باللون الأسود يبلغ سعره 19 ألف جنيه.

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الفنانة الإماراتية انتعلت حذاء له كعب عالي عريض وصل سعره إلى 20 ألف جنيه، مع حقيبة بيضا صغيره بلغ ثمنها 20 ألف جنيه، وأطلت بشعر كيرلي تركته منسدلا، وتزينت بمكياج قوي.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد كشفت مؤخرا إنها خسرت 20 كيلو جرام من وزنها، لافتة إلى أنها خضعت لنظام غذائي قاسي جعلها تفقد وزنها.

أحلام أكدت أنها اصبحت حاليا لا تشتهي الطعام، كما أنها لا تشتهي الشيكولاتة التي كانت تعشقها، لافتة إلى أنها تنوي خسارة 3 كيلوجرامات إضافيين.

يُذكر أن أحلام يُعرض لها حالياً برنامج The Voice الذي تشارك في لجنة المدربين به إلى جانب الفنان المصري محمد حماقي، النجم اللبناني راغب علامة، بالإضافة للديفا المغربية سميرة سعيد.