شريف منير لمهاجمي ابنته أسما: اشتكيتكم لربنا

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أثارت الإعلامية المصرية أسما شريف منير حالة غضب واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تعليق هاجمت من خلاله الشيخ متولي الشعراوي عبر حسابها الخاص على «فيس بوك».

أسما قالت عن الشعراوي: “طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت”، وهو ما عرضها لهجوم عنيف.

وفي أول تعليق لوالدها الفنان شريف منير، قام بنشر مجموعة من تعليقات النشطاء التي هاجموه وابنته خلالها بألفاظ نابية، وعلق قائلا: ” تفتكروا لو فضيلة الإمام .. محمد متولي الشعراوي على قيد الحياه .. وقرأ دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي .. كان هيبقى رأيه إيه؟”.

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وأضاف، على حسابه الخاص على “الفيس بوك”: “ملحوظة: أنا آسف على الألفاظ النابية إللي أكيد يعاقب عليها القانون.. متهيألى مش محتاج أعمل محضر في مباحث الإنترنت عن الأشخاص المحترمين إللي علّقوا .. أكيد عندهم علم.. ده جزء بسيط من مجمل التعليقات المؤذية ليا ولبنتي ولكل عيلتي”.

وتابع: “يا ريت كل أب وكل بنت يحطّوا نفسهم مكاني.. أنا وبنتي.. محمد ناصر طلع في قناة مكملين وقال .. إني ماكنتش معترف إن أسما بنتي.. ولسه معترف بيها قريب بعد مشاكل بيني و بين والدتها الله يرحمها، إنتوا متخيلين الإفتراء و الخوض في الأعراض وصل لفين؟”.

واختتم كلامه بقوله: “محمد ناصر وكل إللي علقوا بالأذى ده .. أنا إشتكيتكم لربنا . وهتشوفوا النتيجة قريب جداً .. ده إحساسي إللي أنا مصدقه ..آسف للإطالة”.