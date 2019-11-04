زوج ياسمين رئيس يلعق لأول مرة على أنباء طلاقهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج المصري هادي الباجوري، حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين رئيس، بعد انتشار العديد من الأخبار حول انفصالهما مؤخرًا.

هادي الباجوري، قال خلال لقائه في برنامج “the insiderar”، والمذاع عبر تلفزيون دبي : “كل ما تردد غير صحيح وعار تمامًا من الصحة وكل ما حدث أن ياسمين نشرت تعليقا عبر تويتر تتحدث فيه عن انفصال الأزواج بشكل عام ولا تقصد أي شئ من ورائه ولكن تم نشر الخبر على أنه طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري”.

وأضاف: “ليس هناك خلافات كما تردد واتمنى أن يتحرى الجميع الدقة قبل كتابة أى معلومة”.

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وكانت ياسمين رئيس، قد نشرت تعليقا عبر حسابها على تويتر تقول فيها: “في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي”.

وجاءت ردود الفعل حول تعليقها الغامض بين علامات الاستفهام والتخمين بطلاقها من المخرج هادى الباجورى وتساءل البعض هل انفصلت ياسمين رئيس عن المخرج هادى الباجورى أم لا.

من ناحية أخرى، تواصل ياسمين رئيس، بتصوير دورها فى فيلم “لص بغداد” مع الفنان محمد عادل إمام ومحمد عبدالرحمن وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.