تعليق رامز جلال على شائعة وفاته.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تناولت بعض الأخبار مؤخرًا خبر وفاة الفنان المصري رامز جلال، في حادث سير، وتم تداول الخبر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رامز جلال، قال في أول تعليق له على شائعة وفاته: “عايزين تموتوني؟ طب استنوا عليا رمضان الجاي”.

وكانت الشائعة قد دارت حول وفاة الفنان رامز جلال، بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش، خلال تنفيذه إحدى المقالب، ورد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على هذه الشائعة فور انتشارها مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة ولكن ذلك لم يمنع من انتشارها بشكل كبير.

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الفنان ياسر جلال، شقيق رامز، قد علق على هذه الشائعة في بداية انتشارها مؤكدًا أنها سخيفة وأزعجت أسرته.

وأضاف في تصريحات صحفية: “أبلغني أحد الأصدقاء المقربين بالإشاعة، فاتصلت برامز لأطمئن على صحته وهو بخير“، مؤكدًا أن مواقع التواصل أصبحت أسهل مكان لانطلاق الإشاعة، وقد فوجئت أسرة رامز بتلك الشائعة السخيفة التى لا تستحق الرد”.

من ناحية أخرى، بدأ رامز جلال، التحضير لرمضان 2020 بـ”برنامج مقالب” جديد، من المقرر عرضه عبر شاشة قناة “mbc مصر” الفضائية، ويحمل البرنامج اسم “رامز في البركان”.

وكان برنامج العام الماضي يحمل اسم “رامز في الشلال”، والذي تنكر فيه في زي غوريلا.