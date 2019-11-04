صدمة.. الفنانة الجزائرية ريم غزالي تخضع لجراحة دقيقة لإزالة ورم سرطاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة الجزائرية ريم غزالي محبيها بخبر خضوعها لعملية جراحية دقيقة في فرنسا، وعلى الرغم من أنها لم تعلن عن طبيعة الجراحة، كشفت مصادر مقربة منها بأنها أزالت ورم سرطاني في المخ.

نجمة ستار أكاديمي كانت قد فاجأت محبيها بإعادة نشر رسالة من إحدى صديقاتها، وصفت فيها الفنانة الشابة بالمحاربة، وهو ما عكس سوء وضعها الصحي، وأثار قلق محبيها عليها، وجاء في الرسالة: «إنها المحاربة، لطالما حاربت ولا تزال تحارب، ريم غزالي تلك الفتاة التي لا تملّ وتحب وتتقن العمل أمام الكاميرا».

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صديقة الفنانة أضافت في رسالتها: «ريم الآن تحارب المرض وحولها سندها وأخوها أحمد، لطالما وقف معها ولا يزال، ريم غزالي كل من حولها يحبونها ويساندونها، حاربي من أجل قطعة من قلبك، حاربي من أجل عائلتك ومن أجل جمهورك الذي يعشقك. ريم وعدتني ترجعي بقوة بإذن الله».

ريم ظهرت لأول مرة بعد العملية الجراحية في صورة مع شقيقها، وطمأنت الجميع على حالتها الصحية، بتعليق كتبت فيه: «أول مرة أغادر الغرفة وأستمتع بأشعة الشمس مع أخي سيد أحمد الذي لم يتركني لحظة. وأمي التي التقطت لنا هذه الصورة، زوجي نبيل ينتظر الحصول على التأشيرة للحاق بنا، لم يصدق خروجي من الغرفة إلى الحياة، لا أحد كان يصّدق أنني سأقف مجدداً على قدمي، رغم علم كل من هم حولي بقوتي وصلابتي وكم أنا محاربة».

وأضافت: «أكثر من شهرين في الظل بعيداً من الضوء ليس بالأمر الهيّن، لكن واثقة بأن عودتي ستكون قوية إن أراد الله ذلك، الحمد لله على كل شيء، شكراً لمن كلّف نفسه عناء السفر وزارني بالمستشفشى، شكراً لكل من ساندني بتعليق أو دعاء أو رسالة وسأل عني، شكراً لأصدقائي، للفنانين، للمعجبين، كنت أعمل ليل نهار بلا هوادة لدرجة لم أكن أشعر بكل هذا الحب والاهتمام».