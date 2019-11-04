سيرين عبدالنور تغازل شقيقتها الكبرى بصورة من طفولتهما وتعليق مؤثر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

امطرت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور شقيقتها الكبرى سابين بوصلة غزل، اعربت من خلالها عن شدة ارتباطها بها.

سيرين نشرت صورة تجمعها بسابين من طفولتهما، بالإضافة للقطة حديثة للشقيقتين، وكتبت معلقة عليها: «مع الوقت بتكتشف انو الاخت الكبيرة هي شقفة من قلبك، هي نقطة ضعفك، صديقتك الدائمة وهمك تضل تشوفها عم تضحك»، لترد عليها سابين بتعليق مؤثر، كتبت فيه: «يا تقبري قلبي وعيوني انت حبيبة قلبها لأختك ونبض قلبها».

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من ناحية أخرى، تستعد سيرين عبدالنور لإطلاق فيديو كليب لأغنية جديدة، تعاونت فيها مع المخرج اللبناني جاد شويري، إلا أنها تنتظر استقرار الأوضاع في لبنان لطرحها على الشاشة.

يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، كما صرحت سيرين بمشاركتها في الموسم الدرامي لرمضان 2020 دون الكشف عن تفاصيل العمل الذي ستشارك في بطولته.