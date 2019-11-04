ابنة أصالة ترقص مع روبي وبسمة بوسيل على غناء محمد رمضان في زفاف خاص.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة، حفل زفاف إحدى صديقاتها، وهو الحفل الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي.

شام ظهرت في مقطع فيديو من أجواء الزفاف ترقص بانسجام مع الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم المصري تامر حسني، والممثلة المصرية سلمى أبو ضيف، بالإضافة للنجمة المصرية روبي، وذلك على أنغام الفنان المصري محمد رمضان الذ كان يتواجد بالحفل، وأدى عدد من أشهر أغانيه، وأبرزها «إنساي»، و«السلطان»، كما تفاعل معهم بالرقص.

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يُذكر أن شام افتتحت مؤخراً مركز تجميل للعناية بالبشرة، وكوّنت من خلاله صداقات قوية داخل الوسط الفني، بالإضافة لعلاقاتها السابقة بنجوم ونجمات العالم العربي، بحكم مرافقتها لوالدتها في المناسبات المختلفة.

من ناحية أخرى، تختتم أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 بحفل كبير تحييه يوم 13 نوفمبر 2019 على المسرح الكبير بقيادة المايسترو هانى فرحات بالقاهرة.