وفاة المغنية الفرنسية ماري لافوريه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت المغنية والممثلة الفرنسية السويسرية ماري لافوريه، السبت، في منطقة جونولييه بسويسرا، عن 80 عاماً.
وقال دومينيك سوجال، الملحق الإعلامي للمخرجة ليزا أزويلوس ابنة ماري لافوريه، إن "ماري لافوريه توفيت السبت في جونولييه. ابنتها أبلغتني بذلك للتو".
ولم يُكشف عن سبب وفاة الفنانة صاحبة أغنيات معروفة بينها "فندانج دو لامور" و"فيان فيان".
وعلق وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر عبر حسابه على موقع "تويتر" على هذا النبأ قائلاً: "ماري لافوريه كانت تجسد شكلاً من أشكال الحرية التامة. الحرية في خياراتها الفنية، الحرية في حياتها التي عاشتها واضعة الحب والشغف وحدهما بوصلة لها".
وشاركت ماري لافوريه في أفلام مع مخرجين كثر، بينهم جورج لوتنر، وهنري فيرنوي، وبيار جرانييه دوفير، وميشال دوفيل، وجان بيار موكي.
وصدرت أولى أسطواناتها سنة 1963، بعنوان "لي فندانج دو لامور"، لتتوالى بعدها إصداراتها الناجحة وأغنياتها الضاربة بينها "إيفان، بوريس إيه موا" و"إيل أنيجيه سور يسترداي" التي وجهت من خلالها تحية لفرقة بيتلز.
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