إليسا تجدد ردها على استفزازات أفيخاي أدرعي: "محتل وقح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل الناطق باسم الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، محاولاته استفزاز المشاهير العرب، من خلال تغريدات على حسابه بموقع "تويتر".

وأعاد "أدرعي" محاولة استفزاز المطربة اللبنانية إليسا، فكان جوابها هو ذاته في شهر مارس/آذار الماضي: "محتل وقح.. نفس الجواب".

استفزاز أدرعي للفنانة إليسا جاء هذه المرة بمناسبة عيد ميلادها، الذي احتفلت به 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث غرد: "كل عام وأنتِ بخير يا إليسا بمناسبة عيد ميلادك الّلي احتفلتِ به في بداية هذا الأسبوع، حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة، بتأمل تحبي هاي المفاجأة الّلي فيها أغنية من أجمل أغانيكِ".





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وأرفق الناطق باسم الاحتلال تغريدته المستفزة بفيديو لعزف من أحد جنود الاحتلال لأغنية من أغاني إليسا، وردت المطربة اللبنانية بعبارة "محتل وقح.. نفس الجواب"، في إشارة إلى رد مشابه على تغريدة مستفزة لأدرعي في شهر مارس/آذار الماضي، حيث أطلقت هاشتاق "#محتل_وقح".

وحينها حجبت إليسا أي تغريدة من أدرعي باستخدام خاصية "بلوك"، ولذلك فإن الأخير نشر التغريدة الجديدة على حسابه.

ويعلق أدرعي، الذي يتقن اللغة العربية، على حسابات الشخصيات الشهيرة في العالم العربي من حين لآخر.



