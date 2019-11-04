شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد فلوكس يهاجم الإخوان ومذيعى الجزيرة والشرق: "أراجوزات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان احمد فلوكس فيديو عبر قناته على موقع اليوتيوب قال فيه "مش بخاف ومش هبطل أدافع عن بلدى وجيشى وأحب أفاجئكم أنا قررت أعمل برنامج مخصوص عليكم مبخافش ولو أنت فاكر أن الناس هتخاف تعمل أفلام زى الممر ده مش هيحصل".

ويأتى ذلك تعليقا على الحملة التى طالت فلوكس بسبب تقديمه دور الشهيد فى فيلم الممر، فيما هاجم مذيعو الإخوان وقنواتهم الجزيرة والشرق ومكلمين بسبب خروجهم عبر الشاشات وعمل حملة هجوم عليه حيث وصفهم فلوكس بالأراجوزات.

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يذكر أن أحمد فلوكس حصل على تكريم جديد عن دوره فى فيلم "الممر"، وذلك فى الحفل الذى أقامه قطاع الإنتاج الثقافى فى ساحة الهناجر بالأوبرا، للاحتفال بنصر أكتوبر.

وشارك أحمد فلوكس فى فيلم "الممر" مع أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف وتأليف وإخراج شريف عرفة.