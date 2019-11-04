شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يغازل المصريين بحفل مهرجان الموسيقى بأغنية "يا مسا الفل يا بهية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، المطرب اللبنانى مروان خوري حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، وغازل مصر بأغنية "يا مسا الفل يا بهية" للنجمة ماجدة الرومى، وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

وتابع، بقول لكل واحد بيشوفنا وبقول لبيروت وشعب لبنان اللى دايما بيدور على مستقبل افضل وانا بعتبر صوت الشعب هو الحق وان شاء الله الحق يوصل.

وغازل المطرب اللبنانى مروان خورى مصر خلال حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، بأغنية "يا مسا الفل يا بهية" للنجمة ماجدة الرومى، وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

وأحيا اولى فقرات الحفل فى اليوم الثالث من المهرجان، هازف الجيتار الفنان الأردنى وحيد ممدوح، والمطربة مى فاروق التى قدمت وصلة غنائية لأغانى الزمن الجميل.

Advertisements

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خوى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى والموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، اصالة، كارمن سليمان، فايا يونان

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى وغيرهم.