شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر: أحمد زكى أول من قدمنى للسينما فى فيلم "البطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم مصطفى قمر عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على ألبومه الأخير ضحكت ليا التى طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، مشيرا أنه يعتبره من أهم الألبومات إلى قلبه خاصة أنه قدم فيه مزيكا مختلفة وتعاون مع فريق عمل قوى من شعراء وموزعين وملحنين.

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وأضاف خلال الندوة الذى أقامها داخل قصر السينما وأدارها الفنان تامر عبدالمنعم أنه فى بداية مشواره السينمائى شارك فى فيلم البطل مع احمد زكى والتى كانت مدخل انطلاقه للسينما وتعلم منه الكثير كذلك المخرج مجدى أحمد على والفنان سامى العدل.

وأشار أنه يتمنى تقديم عمل درامى خلال الفترة المقبلة وينتظر السيناريو الجيد الذى من خلاله يخوض هذه التجربة.

ويضم ألبوم "ضحكت ليا" أغانى منها: "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويتضمن الألبوم أيضا أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقى، "عارف" كلمات عصام حسنى، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوي" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كما يضم الألبوم أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحى محمد على، وألحان محمد النادى، وتوزيع عادل حقى، "نفس الإحساس" كلمات حمادة السيد، ألحان مديح، وتوزيع طارق حسيب، "نستنى خلاص" كلمات محمد الجزار، وألحان جوليو، وتوزيع طارق حسيب، "باب موارب" كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم، "سلمى" كلمات حسن عطية، وألحان تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم.