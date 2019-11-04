شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تهدى ورد للمطرب مروان خورى.. والأخير يرد: مفيش شوكولاتة كمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت إحدى الفتيات باقة "ورود" للمطرب مروان خورى اثناء حفله المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا، لير الفنان بالشكر وداعبها قائلا "مفيش شوكلاتة كمان". وقال المطرب اللبنانى مروان خورى خلال حفله، انا بعتبر وجودى هنا احتفالية من الزمن الجميل والاغانى اللى تربينا عليها واليوم هاغنى للموسيقار محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي. وتابع، بقول لكل واحد بيشوفنا وبقول لبيروت وشعب لبنان اللى دايما بيدور على مستقبل افضل وانا بعتبر صوت الشعب هو الحق وان شاء الله الحق يوصل. Advertisements وغازل المطرب اللبنانى مروان خورى مصر خلال حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، بأغنية "يا مسا الفل يا بهية" للنجمة ماجدة الرومى، وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية. وأحيا اولى فقرات الحفل فى اليوم الثالث من المهرجان، عازف الجيتار الفنان الأردنى وحيد ممدوح، والمطربة مى فاروق التى قدمت وصلة غنائية لأغانى الزمن الجميل.

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